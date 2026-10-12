Klimawandel: Staatsforsten stocken Risikovorsorge auf

München (dpa/lby) - Bayerns Wälder leiden nach monatelanger Trockenheit und den Hitzewellen des Sommers unter extremem Trockenstress. Das bedeutet unter anderem erhöhte Anfälligkeit für Schädlinge und Parasiten oder auch mögliche Schäden in den Kronen. Die Bayerischen Staatsforsten als größter deutscher Forstbetrieb wollen deswegen trotz eines hohen Gewinns in diesem Jahr ihre finanzielle Rücklage für schlechtere Zeiten auf 300 Millionen Euro aufstocken.

Die Staatsforsten sind mit 8.000 Quadratkilometer Fläche größter deutscher Forstbetrieb. «Momentan ist die größte Herausforderung unserer Wälder nicht mehr der Borkenkäfer, sondern vor allen Dingen diese Trockenheit», sagte der für den Waldbau zuständige Vorstand Rudolf Plochmann. Welche Folgen der diesjährige Hitzesommer tatsächlich hat, wird sich nach Worten Plochmanns jedoch erst in Zukunft zeigen.

Derzeit sind in der «Klimawaldfonds» getauften Rücklage 200 Millionen Euro verbucht - das war auch die ursprüngliche Zielmarke. Doch Finanzvorstand Manfred Kröninger hatte schon vor einem Jahr angemahnt, dass diese Summe erhöht werden müsste, um auf mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehende mögliche größere Schäden vorbereitet zu sein. «Gute Jahre müssen wir nutzen, um für die schwierigen Jahre vorzusorgen», sagte Kröninger.

Die Klimagefahren: Borkenkäfer, Stürme, Brände

Zu den Risiken für Bayerns Wälder zählen unter anderem Borkenkäfer, die Fichten in großer Zahl innerhalb kurzer Zeit zum Absterben bringen können. «Hitzewellen sind für Insekten und auch andere Parasiten auf jeden Fall gut», sagte Plochmann. Eine weitere, mit steigenden Temperaturen in Zusammengang stehende Gefahr sind Stürme.

Nach Daten der Münchner Rück und anderer Versicherungskonzerne haben Extremwetterereignisse auch in Mitteleuropa in den vergangenen Jahrzehnten sowohl an Schwere wie an Häufigkeit zugenommen. Und es steigt die Gefahr von Waldbränden, wie in diesem Sommer deutlich wurde: «Die Anzahl der Waldbrände war weitaus höher, und auch die Schadfläche war weitaus höher, als wir das sonst gewöhnt sind», sagte der neue Vorstandschef Olaf Hermes.

So findet sich das Unternehmen derzeit in einer auf den ersten Blick paradox anmutenden Lage: Dem Unternehmen geht es gut, den Wäldern jedoch nicht. Der Nettogewinn im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2025/26 war mit 71,7 Millionen Euro so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. «Hier können wir ja voller Stolz sagen, dass wir wieder auf ein Rekordjahr zurückblicken können», sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Hauptgrund waren hohe Holzpreise und niedrige Schäden durch Borkenkäfer, Stürme und Schnee. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 536 Millionen Euro zu.

Doch das bedeutet nicht, dass auch das nächste Jahr gut werden müsste: Holzpreise schwanken, und die niedrigen Schäden waren vor allem darauf zurückzuführen, dass es im vergangenen Jahr in Bayern viel regnete. Das bremste heuer die Ausbreitung der Käfer.

Auf der Suche nach dem richtigen Baum

Die Staatsforsten versuchen schon seit einigen Jahren, die Wälder widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Häufigste und wirtschaftlich bedeutendste Baumart in Bayern ist die Fichte, die nicht nur anfällig für Borkenkäfer ist, sondern auch von Trockenheit vergleichsweise schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Deswegen erhöhen die Staatsforsten schon seit Jahren bei Neupflanzungen den Anteil der Laubbäume, die als weniger anfällig gelten. Derzeit wachsen nach Plochmanns Worten auf 62 Prozent der Staatsforstenfläche Nadelbäume. Neu gepflanzt hingegen werden überwiegend Laubbäume, der Staatsforsten-Vorstand bezifferte den Anteil auf 55 Prozent. Buchen, Eichen und andere Laubbäume haben zudem einen weiteren Vorteil: «Laubbäume brennen nicht so schnell wie Nadelbäume», sagte Plochmann.

Doch da Bäume auch in Wirtschaftswäldern über Jahrzehnte wachsen, bis sie gefällt werden, ist der Waldumbau ein sehr langsamer Prozess. «Sie haben Umtriebszeiten von hundert Jahren», sagte Plochmann. Die Förster experimentieren mit importierten Baumarten aus südlichen Regionen, die besser mit hohen Temperaturen zurechtkommen.

«Da gibt es alle möglichen Ideen: Libanon-Zeder, Atlas-Zeder, Baumhasel und so weiter, das ist alles schön und gut», sagte Plochmann. Das Problem: Noch sind die Temperaturen in Bayern nicht so hoch, wie sie voraussichtlich im nächsten Jahrhundert sein werden. Das bekommt Bäumen aus lauen Mittelmeergefilden nicht. «Da gibt es Spätfröste, da gibt es strenge Winter», sagte Plochmann.

Aus den seit über vierzig Jahren erhobenen Daten der bayerischen Waldzustandsberichte ergibt sich jedenfalls, dass der Klimawandel den heimischen Bäumen nicht guttut. Je nach Wetter in einem bestimmten Jahr schwankt die Zahl der geschädigten Bäume. Doch im Jahr 1983 galt noch über die Hälfte der Bäume als gesund und gänzlich ungeschädigt. Laut Waldzustandsbericht 2025 waren es nur noch gut 13 Prozent.