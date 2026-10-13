Koch-Roboter kann bis zu acht Gerichte gleichzeitig kochen

München (dpa/lby) - An einer Tankstelle in München kann man sich von einem Kochroboter Käsespätzle, Kaiserschmarrn oder eine asiatische Tom-Kha-Gai-Suppe kochen lassen. In etwa fünf Minuten bereitet der autonome Koch eine warme Mahlzeit zu. Der Kochroboter ist dem Betreiber Allguth zufolge rund um die Uhr geöffnet und der erste öffentlich zugängliche Kochroboter in der bayerischen Landeshauptstadt.

Sieben verschiedene Nudel - und Reisgerichte mit und ohne Fleisch sowie vegan stehen aktuell zur Wahl. Die Zutaten müssen allerdings weiterhin von einem Menschen vorbereitet und aufgefüllt werden. Auch gereinigt werden muss der Kochroboter von Menschen.

Solche Küchenroboter des Herstellers Goodbytz kommen bereits an mehreren Orten in Deutschland zum Einsatz: Unter anderem in einem Restaurant am Leipziger Hauptbahnhof, an der Universität Kaiserslautern oder im Universitätsklinikum in Tübingen. Ein Wettbewerber des 2021 gegründeten Unternehmens ist die ebenfalls deutsche Circus Group, die den Kochroboter CA-1 verkauft. Dieses System ist seit September 2025 ist in der Münchner Kantine der Facebook-Mutter Meta im Einsatz, wie die Circus Group auf ihrer Webseite schreibt.

Der Hotel- und Gaststättenverband in Bayern sieht in Kochrobotern eine interessante Zukunftstechnologie, wie Landesgeschäftsführer Thomas Geppert erklärt. «Es kann Mitarbeiter entlasten und Arbeitsabläufe effizienter gestalten, aber wir werden es nicht pauschal auf alle Betriebe gleichermaßen anwenden können». Kochroboter seien bisher eine Nischenlösung und noch lang kein flächendeckender Standard.