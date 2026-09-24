Koffer voller gestohlener Münzen an Autobahn entdeckt

Prag (dpa) - Kurioser Fund an einer Autobahn in Tschechien: Bei Mäharbeiten haben Arbeiter im Straßengraben einen Koffer entdeckt - darin lagen mehr als 400 Münzen. Sie alarmierten die Polizei, die umgehend Nachforschungen zu den knapp 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gefundenen Sammlerstücken anstellte. Das Ergebnis: «Diese Münzen stammen aus einer Straftat, genauer gesagt einem Diebstahl», sagte ein Polizeisprecher dem Sender CNN Prima News.

Wert von mehr als 300.000 Euro

Opfer des Verbrechens war demnach ein französischer Sammler, der Anfang September an einer Messe in Prag teilgenommen hatte. Zwei unbekannte Täter brachen in den Kofferraum seines Autos ein und entwendeten den Sammlerkoffer. Anschließend flüchteten sie in einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Der Wert der Münzen wurde auf umgerechnet mehr als 300.000 Euro geschätzt.

Warum sich die mutmaßlichen Diebe ihrer Beute später in der Nähe der nordböhmischen Stadt Lovosice entledigten, war zunächst unklar. Möglicherweise befürchteten sie, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Die Autobahn D8 (E55) führt von Prag bis zur deutschen Grenze bei Breitenau (Sachsen). Experten wiesen zudem darauf hin, dass gestohlene historische Münzen auf dem legalen Markt praktisch unverkäuflich seien. Denn seriöse Händler würden Angebote mit Verlustmeldungen in Fahndungsdatenbanken abgleichen.