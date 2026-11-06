Kondolenzbuch - Söder und Aigner gedenken Aiwanger

München (dpa/lby) - Zum Gedenken an den gestorbenen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) liegt im Münchner Prinz-Carl-Palais jetzt ein Kondolenzbuch aus. Zuerst trugen sich Ministerpräsident Markus Söder und die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (beide CSU), am Nachmittag in das Buch ein.

Anwesend waren auch viele der Minister aus Söders Kabinett, darunter Aiwangers Parteikollegen Digitalminister Fabian Mehring, Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusministerin Anna Stolz (alle Freie Wähler). Auch Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler), der zunächst die Amtsgeschäfte und das Wirtschaftsministerium leiten wird bis ein Nachfolger für Aiwanger als Minister bestimmt ist, kondolierte.

In das Kondolenzbuch eintragen kann sich die Öffentlichkeit auch noch von Samstag bis einschließlich Montag im Prinz-Carl-Palais, das jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein soll, wie das Wirtschaftsministerium auf seiner Webseite mitteilte.