Streit eskaliert - Mann mit Messer schwer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt ist ein 30-Jähriger mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Die Mordkommission prüft die Beteiligung mehrerer Personen, die sich zur Tatzeit vor Ort aufhielten, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge hatte am Mittwochabend eine Auseinandersetzung mehrerer Männer im Bereich des Stadtgrabens gemeldet. Der 30-Jährige wurde den Angaben zufolge mehrere Male mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr. Bei der Fahndung stellte die Polizei vier Männer - ob sie an der Tat beteiligt waren, wird geprüft. Nach weiteren möglichen Beteiligten sowie Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, wird gesucht.