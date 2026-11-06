RB Leipzig bangt noch um Einsatz von Antonio Nusa

Leipzig (dpa) - RB Leipzig muss weiter um den Einsatz von Antonio Nusa bangen. Der Topscorer trainierte nur individuell. Sein Einsatz gegen den FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) entscheidet Trainer Martín Demichelis erst unmittelbar vor dem Bundesligaspiel. «Er hat gestern nicht trainiert, heute Physio gemacht und sich nur 25 Minuten mit warm gemacht. Wir wissen es noch nicht», sagte der argentinische Cheftrainer über den Norweger.

«Wir haben gegen Manchester City brutal gearbeitet. Es ist die vierte Englische Woche in Folge, die Belastung war extrem hoch. Wir warten bis morgen ab, wer startet - das Ziel ist eine frische Mannschaft auf dem Platz», sagte Demichelis.

Augsburg hat noch nie in Leipzig gewonnen

Die Sachsen feierten in der Fußball-Bundesliga gegen keinen anderen Verein so viele Heimsiege wie gegen den FCA - neun in zehn Duellen. Und Augsburg hat noch nie in Leipzig gewonnen. Der einzige Punktgewinn ist schon lange her: im März 2019 gab es unter Trainer Manuel Baum ein torloses Remis bei den Sachsen, die insgesamt von 20 Bundesliga-Spielen zwölf gewannen. «Augsburg ist extrem unangenehm und zieht die zweitmeisten Sprints der Liga an. Wir müssen dieselbe Intensität und Laufbereitschaft bringen, um mit unserer Qualität die drei Punkte zu holen», sagte Demichelis. Leipzig hat in dieser Saison eine makellose Heimserie in der Bundesliga mit vier Siegen in Serie und 18:0 Toren.