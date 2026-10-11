Kuhstall in Flammen – Tiere auf den Straßen unterwegs

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Der Brand eines Kuhstalls mit mehr als 150 Tieren hat in Neumarkt in der Oberpfalz einen Millionenschaden verursacht. Die meisten Tiere konnten aus den Flammen gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kühe starben jedoch, Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 1,5 Millionen Euro.

Die Kühe mussten am späten Abend schnellstmöglich aus dem Stall in Sicherheit gebracht werden. Einige der geretteten Tiere seien daraufhin auf umliegende Straßen gelaufen, hieß es weiter. Feuerwehrleute suchten daraufhin mit einer Drohne nach den Kühen. Auch tief in der Nacht waren noch nicht alle Tiere wieder eingefangen.

In der Nacht war die Feuerwehr noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Ermittler der Polizei sollen in den kommenden Tagen den Brandort in Augenschein nehmen.