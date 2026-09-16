Kurz vor Fahrprüfung: Junge mit Tempo 50 auf E-Scooter

Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger ist mit bis zu Tempo 50 in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit einem E-Scooter gefahren. Nach Polizeiangaben stand der Jugendliche kurz vor seiner praktischen Führerscheinprüfung.

Demnach fiel der 17-Jährige der Polizei am Dienstag wegen der überhöhten Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Elektroroller laut Herstellerangaben bis zu 70 Kilometer pro Stunde fahren kann. Für den E-Scooter habe keine Allgemeine Betriebserlaubnis vorgelegen. Der Jugendliche besaß nach Angaben der Polizei keine Fahrerlaubnis und war ohne Helm unterwegs. Gegen ihn werde unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. Ob und inwieweit sich die Fahrt auf die anstehende Führerscheinprüfung auswirkt, sei Gegenstand der weiteren Prüfung.