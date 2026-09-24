Ladendetektiv verletzt – Passanten stoppen flüchtigen Dieb

Nürnberg (dpa/lby) - In einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt ist ein Mann beim Diebstahl hochwertiger Kosmetikartikel erwischt worden. Als ihn ein Ladendetektiv konfrontierte, wehrte sich der 51-Jährige gewaltsam und ergriff die Flucht. Zwei Passanten stoppen den Flüchtigen, wie die Polizei mitteilte.

Der Detektiv hatte den Mann am Mittwoch dabei beobachtet, wie er Produkte aus der Auslage nahm, einsteckte und das Geschäft verließ. Vor dem Laden sprach er ihn an. Daraufhin soll sich der 51-Jährige gewehrt und den Detektiv gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen haben. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach wenigen Metern hielten zwei Zeugen den Flüchtigen fest und übergaben ihn in der Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Parfüm, das Diebstählen in anderen Geschäften zugeordnet werden konnte. Der 51-Jährige sollte noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.