Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A3

Passau (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Passau ist ein Mann ums Leben gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten blieb der Streckenabschnitt über Stunden gesperrt.

Ein 54 Jahre alter Kraftfahrer war nach ersten Erkenntnissen der Beamten vermutlich ungebremst mit seinem Laster auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren und hatte diesen auf einen dritten Lkw geschoben.

Der Unfallverursacher sei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die drei anderen Männer in den beiden anderen Fahrzeugen - alle im Alter zwischen 52 und 54 Jahren - wurden nicht verletzt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wurde an der Anschlussstelle Passau-Nord ausgeleitet. Nach der Räumung der Unfallstelle wurde die Straßensperre am Abend wieder aufgehoben.