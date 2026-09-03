Neue Tierart im Tierpark Hellabrunn: Erster Tapir zieht ein

München (dpa/lby) - Der Tierpark Hellabrunn in München hat eine neue Tierart: Ein männlicher Baird-Tapir ist am Dienstag in das Nashornhaus eingezogen und wird derzeit an seine neue Umgebung gewöhnt, wie der Zoo mitteilte. Für Besucherinnen und Besucher soll er ab Freitag schrittweise zu sehen sein.

Baird-Tapire, auch Mittelamerikanische Tapire genannt, zählen zu den größten Säugetieren Mittelamerikas und können mehr als 300 Kilogramm wiegen. Sie sind graubraun gefärbt und an ihren weißen Ohrenspitzen erkennbar. Die Tiere leben in Wäldern und Feuchtgebieten und ernähren sich von Blättern, Trieben, Früchten und Wasserpflanzen.

Nach Angaben des Zoos ist die Haltung dieser Tapir-Art in Europa bislang selten. Neben Hellabrunn zeigt sie demnach derzeit nur der Zoo Cottbus. Die EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) baut nach Angaben Hellabrunns aktuell ein Erhaltungszuchtprogramm für die Art auf. Perspektivisch soll auch ein Weibchen nach München kommen. «Mit dem Mittelamerikanischen Tapir zieht eine weitere bedrohte Tierart in Hellabrunn ein», sagte die zuständige Kuratorin Lena Bockreiß laut Mitteilung.

Der Mittelamerikanische Tapir gilt laut Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet. Die Gesamtpopulation in Mittelamerika wird auf weniger als 5.500 Tiere geschätzt, vor allem durch den Verlust ihres Lebensraums.