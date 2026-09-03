Transporter kracht in Aufprallschutz - A6 voll gesperrt

Kammerstein (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A6 nahe Kammerstein (Landkreis Roth) schwerst verletzt worden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn sei deshalb voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwei Menschen kamen demnach alleinbeteiligt mit einem Transporter von der Straße ab und das Fahrzeug krachte in den Aufprallschutz einer Rastanlage. Die beiden Insassen seien dadurch auf die Fahrbahn geschleudert worden, so der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerst Verletzten demnach in umliegende Krankenhäuser. Wie lange die Autobahn 6 noch gesperrt bleibt, sei noch unklar.