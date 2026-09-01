Mann bei Nürnberger Moschee mit Messer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus mit einer Moschee in Nürnberg ist ein 58-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war er im Flur des Mehrfamilienhauses mit einem 61-Jährigen in Streit geraten. Warum, war zunächst unklar.

Der Streit entwickelte sich laut Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 58-Jährige am Arm mit einem Messer verletzt wurde. Sein Kontrahent ließ sich widerstandslos festnehmen, als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus.

USK und Hunde im Einsatz

Weil zunächst unklar war, was hinter dem Einsatz steckte, waren nach Polizeiangaben Einheiten des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) sowie ein Diensthundeführer am Tatort im Einsatz.

Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der islamischen Gemeinde wurden vorsorglich auch die Räume der Moschee nach weiteren möglichen Verletzten oder Verdächtigen abgesucht - ohne Ergebnis.