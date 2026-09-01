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Mann bei Nürnberger Moschee mit Messer verletzt
In einem Haus in Nürnberg, in dem sich auch eine Moschee befindet, wird ein Mann mit einem Messer verletzt. Was sind die Hintergründe?
Nürnberg (dpa/lby) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus mit einer Moschee in Nürnberg ist ein 58-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war er im Flur des Mehrfamilienhauses mit einem 61-Jährigen in Streit geraten. Warum, war zunächst unklar.
Der Streit entwickelte sich laut Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 58-Jährige am Arm mit einem Messer verletzt wurde. Sein Kontrahent ließ sich widerstandslos festnehmen, als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus.
USK und Hunde im Einsatz
Weil zunächst unklar war, was hinter dem Einsatz steckte, waren nach Polizeiangaben Einheiten des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) sowie ein Diensthundeführer am Tatort im Einsatz.
Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der islamischen Gemeinde wurden vorsorglich auch die Räume der Moschee nach weiteren möglichen Verletzten oder Verdächtigen abgesucht - ohne Ergebnis.