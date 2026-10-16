Mann stirbt nach Auffahrunfall auf A9 - drei Verletzte

Hilpoltstein (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Mittelfranken ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ersthelfer hatten noch versucht, den eingeklemmten 40-Jährigen in seinem Auto zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Auch drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall nahe Hilpoltstein (Landkreis Roth) verletzt, einer davon schwer. Die A9 blieb in Fahrtrichtung München mehrere Stunden lang gesperrt, ist laut Polizei inzwischen aber wieder frei.

Der 40-Jährige war nach aktuellem Ermittlungsstand am Donnerstagabend mit seinem Auto auf einen anderen Wagen aufgefahren. Ein dahinter folgendes Auto wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, ein viertes wich aus. Der tödlich verletzte Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um den 59 Jahre alten Fahrer des dritten Autos. Er und die beiden verletzten Insassen des vordersten Wagens wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger soll nun dabei helfen, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Autowracks wurden abgeschleppt.