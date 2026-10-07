Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Ettringen (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Ettringen (Landkreis Unterallgäu) ist ein 59 Jahre alter Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 40-jährige Fahrer des anderen Autos kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Andere Personen saßen demnach nicht in den beiden Fahrzeugen.

Wie genau es am Mittwochnachmittag zu dem Unfall kam, sollen die Ermittlungen klären. Weitere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Durch die Wucht des Zusammenpralls sei ein größeres Trümmerfeld auf der Staatsstraße entstanden, teilte die Polizei weiter mit.