Merz: Aigner wird Bundespräsidentin mit Würde und Herz

Berlin (dpa) - Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz «allerbeste Voraussetzungen» als Bundespräsidentin. Mit Aigner gewinne Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und Herz, sagte der CDU-Chef in Berlin. Merz würdigte Aigners menschliche Qualitäten, ihre persönliche große Empathie und ihre Offenheit.

Merz sagte, es werde in den kommenden fünf Jahren darum gehen, Deutschland zusammenzuhalten, den Menschen nahe zu sein und den Menschen Orientierung und Halt zu geben. «Dafür brauchen wir eine Persönlichkeit mit klarem Kompass, mit einer deutlich vernehmbaren Stimme. Wir brauchen eine Persönlichkeit, die sich auf die Unterstützung der breiten politischen Mitte unseres Landes stützen kann.» Er habe genau in diesem Sinne in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche geführt, sagte Merz.

Die CDU-Führung hatte Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Sollte sie gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.