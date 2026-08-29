Mit diesem Wetter geht Bayern ins Wochenende

München (dpa/lby) - Die Gewitter ziehen wieder ab - und am Wochenende bleibt es in Bayern weitgehend trocken, so dass viele Freizeitaktivitäten draußen möglich sind. Nur in der Nacht zum Sonntag könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise regnen.

Zuvor wird es am Samstag im Norden des Freistaats 22 bis 27 Grad warm, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Süden ist es an den Alpen zwar meist stark bewölkt, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 23 Grad im Allgäu und 27 Grad an der Donau in Niederbayern.

Am Sonntag gibt es öfter Sonne, die Temperaturen erreichen im Süden sogar bis zu 29 Grad. In der Nacht zum Montag könnte es vereinzelte Gewitter geben. In Nordbayern werden am Sonntag Temperaturen zwischen 23 Grad in der Region Hof und 28 Grad in der südlichen Oberpfalz erwartet. Auch hier könnte es in der Nacht zum Montag gewittern.