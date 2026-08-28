Stromausfall in Kabine: Hoeneß' erschwerte Halbzeitansprache

München (dpa) - Ein Stromausfall in der Kabine hat für VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß die Halbzeit-Ansprache an sein Team beim Saison-Eröffnungsspiel in München erschwert. Wie sich das ausgewirkt habe, wurde der Coach im Sky-Interview gefragt: «Dass kein Licht mehr da war», antwortete Hoeneß mit einem leicht gequälten Lächeln: «Aber es sind nicht die Lichter ausgegangen bei uns, sondern in der Kabine war kein Licht mehr. Es war ja noch hell genug, wir haben uns gesehen, wir sind nicht gestolpert - es war alles in Ordnung.»

Allerdings war auf dem Rasen nach dem Seitenwechsel nicht mehr alles in Ordnung bei den Stuttgartern. Der Pokalfinalist kassierte noch vier Gegentreffer und musste sich am Ende dem Titelverteidiger klar mit 1:5 (0:1) geschlagen geben.