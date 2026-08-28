56-jähriger Deutscher stirbt bei Bergunfall in Österreich

Hirschegg (dpa) - In den Alpen ist im österreichisch-deutschen Grenzgebiet ein 56 Jahre alter Mann aus Deutschland tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei Vorarlberg wollte der Mann am Donnerstag am Hohen Ifen aufsteigen, als er über eine steil abfallende Felswand 200 Meter in die Tiefe stürzte. Die Ursache war zunächst unklar, Fremdeinwirkung gab es laut den Ermittlern nicht.

Bergwanderer in der Nähe beobachteten den Unfall und setzten einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Hohe Ifen ist ein Grenzberg zwischen Vorarlberg in Österreich und dem Allgäu.

Ebenfalls am Donnerstag ist in den Alpen in Vorarlberg ein 64 Jahre alter Deutscher tödlich verunglückt. Er sei in Lech beim Abstieg von der Göppinger Hütte in Richtung Butzensee gestürzt und rund 70 Meter über einen felsdurchsetzten Hang herabgefallen, hatte die Landespolizeidirektion Vorarlberg bereits mitgeteilt.