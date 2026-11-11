Mord auf Hochzeit - Mehrjährige Haftstrafen für Angehörige

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen der tödlichen Schüsse auf einer Hochzeit in Fürth müssen drei Angehörige des verurteilten Todesschützen wegen Beihilfe zum Mord mehrere Jahre in Haft. Das Landgericht in Nürnberg sah es als erwiesen an, dass der heute 56-jährige Vater - ein in Frankreich lebender Rumäne - und die beiden heute 20 und 29 Jahre alten Brüder - beide Franzosen - den Haupttäter bei dem Verbrechen im März 2025 unterstützt haben.

Das genaue Strafmaß war im Gerichtssaal wegen lauter Reaktionen aus dem Publikum nicht zu verstehen. Die Urteilsverkündung hatte sich am Mittag deutlich verzögert, weil zahlreiche Menschen in den Gerichtssaal geströmt waren. Etliche Polizei- und Justizbeamte sorgten vor und im Gerichtssaal für Sicherheit.

Das Landgericht hatte den Franzosen im März zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Demnach hatte er die tödlichen Schüsse auf der Feier mit Hunderten Gästen auf den Vater seiner Ex-Freundin abgefeuert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Verteidigung Revision eingelegt hat.

Motiv für die Tat war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein Streit zwischen den beiden Familien, nachdem sich die junge Frau von dem heute 28-Jährigen getrennt hatte und nach Deutschland zurückgekehrt war.