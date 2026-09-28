Mordprozess gegen Domina - langjähriger Kunde als Opfer

München (dpa/lby) - Rund 20 Jahre lang pflegte ein Mann in München eine sexuelle Beziehung zu einer Domina - nun muss sich die Sexarbeiterin wegen Mordes verantworten. Die Anklage wirft der 59-Jährigen vor, ihren langjährigen Kunden im Juni 2025 aus Habgier und heimtückisch getötet zu haben. Das Landgericht München I hat mehr als 20 Verhandlungstage angesetzt für das Verfahren, das heute (9.30 Uhr) beginnt.

Als Motiv vermuten die Ermittler den Wunsch, an das Erbe des 62-Jährigen zu kommen. Dieser habe die Frau 2021 als Alleinerbin eingesetzt. Nach einem Streit habe sie aber befürchtet, er könnte sie aus seinem Testament streichen, so die Anklage.

Schweres Schädel-Hirn-Trauma

Der Mann starb den Ermittlungen zufolge in seinem Wohnhaus. Todesursache war demnach ein schweres, stumpfes Schädel-Hirn-Trauma, vermutlich verursacht durch sechs bis zwölf Schläge auf den Kopf des Opfers mit einem stumpfen Werkzeug.

Erst knapp drei Wochen später wandte sich die Frau der Anklage zufolge an die Nachbarn und fragte sie nach dem Verbleib des Mannes. Dabei habe sie vorgegeben, sich Sorgen um ihn zu machen und sogar eine Vermisstenanzeige erstattet. Am Tag darauf sei schließlich die Leiche des Mannes entdeckt worden.