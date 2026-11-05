München gewinnt im Großstädteranking

Berlin/München (dpa) - München ist einer neuen Analyse zufolge die stärkste Großstadt Deutschlands. Das zeigt ein Städteranking von IW Consult, einer Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), im Auftrag der «Wirtschaftswoche» und des Online-Portals Immoscout24. Auch Erlangen, Ingolstadt und Regensburg schaffen es in die Spitzengruppe.

Basis des Rankings sind Analysen zu Arbeitsmarkt, Immobilienmarkt, Wirtschaftsstruktur und Lebensqualität. In drei der vier Faktoren liegt München dabei auf dem ersten Rang. Nur bei der Wirtschaft muss es sich mit Platz 2 begnügen. «München überzeugt erneut mit einem starken Gesamtpaket», sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. Rang 1 in dieser Kategorie geht an Frankfurt am Main, das im Gesamtranking auf dem zweiten Platz vor Stuttgart liegt. Dann folgen mit Erlangen, Ingolstadt und Regensburg auf den Rängen vier bis sechs weitere bayerische Städte.

Würzburg landet auf dem 16. Platz. Nürnberg auf Rang 21 und Fürth auf 23. Schlechteste bayerische Stadt ist Augsburg. Mit Rang 24 liegt sie unter den bundesweit 71 untersuchten Städten aber immer noch komfortabel im oberen Mittelfeld. Bundesweites Schlusslicht ist Gelsenkirchen.

Die Schattenseiten der Spitze

Münchens Spitzenplatz hat aber auch Schattenseiten: Miete und Immobilienpreise sind nirgendwo höher. Und: «In kaum einer anderen untersuchten Großstadt verliert man durch Staus so viel Zeit», heißt es in der Studie. IW Consult argumentiert, je mehr wohlhabende Leute in einer Region lebten, desto höher lägen die Immobilienpreise und desto attraktiver sei das Umfeld mit Gastronomie, Kultur und Bildung.

Und München gewinnt noch in einem Zusatzranking: Die bayerische Landeshauptstadt habe das stärkste KI-Ökosystem und sei Spitze bei der KI-Startup-Dichte und Stellenausschreibungen mit KI-Bezug, heißt es. Auch bei Patentanmeldungen zu Digitalisierung und dem Anteil digitaler Vorreiterfirmen schneide die Landeshauptstadt besonders gut ab.

Frankfurt ist dynamischer

Beim Dynamikranking, das die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren abbildet, ist allerdings Frankfurt am Main vorne. Hier schafft es München als beste bayerische Stadt nur auf Rang vier.

Bei dem jährlichen Ranking werden aktuelle Lage (Niveau) und Veränderung (Dynamik) von 71 kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Es flossen über 100 Indikatoren und mehr als 50.000 Datenpunkte zu Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien, Lebensqualität und Nachhaltigkeit ein.