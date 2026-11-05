Wo sich der Hochnebel hartnäckig hält

München (dpa/lby) - Ein dicker Pulli gehört heute ins Gepäck, denn es wird in Bayern vielerorts kalt. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zeigt sich der Tag im Norden zunächst neblig-trüb, bevor die Sonne nach und nach die Oberhand gewinnt.

In Franken wird es laut DWD zunehmend sonnig. Am Main sind bis zu 11 Grad drin, in den östlichen Mittelgebirgen sollen es höchstens 7 Grad werden. Im Süden dürfte der Hochnebel in Teilen Schwabens und des südlichen Oberbayerns den ganzen Tag über bleiben. Unter ihm sind kaum mehr als 3 Grad möglich. In den Alpen könnte schwacher Föhn sogar bis 11 Grad bringen.

In 2.000 Metern Höhe sind laut DWD rund 8 Grad zu erwarten, auf 3.000 Metern nur bis zu 3 Grad. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, in Franken zeitweise etwas frischer.

Nebel bleibt am Freitag im Süden hartnäckig

Morgen scheint in Nordbayern meist die Sonne, in Teilen Mittelfrankens könnte sich die Hochnebeldecke aber nur zögerlich auflösen. Die Höchstwerte dürften zwischen 5 und 10 Grad liegen, in den Kammlagen und auf dem Großen Arber bis 7 Grad.

In Schwaben und weiten Teilen Oberbayerns bleibt es nach Angaben des DWD erneut länger trüb, im übrigen Land überwiegt die Sonne. Unter dem Hochnebel werden örtlich nur 3 Grad erreicht, im Bayerwald und an den leicht föhnigen Alpen sollen es mit Sonne bis 11 Grad werden.