Woidke: «Aigner ist die perfekte Kandidatin»

Potsdam (dpa) - Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. «Ilse Aigner bringt alles mit, was eine gute Bundespräsidentin ausmacht», sagte Woidke dem Nachrichtenmagazin «Politico». «Wenn Ilse Aigner vorgeschlagen wird, würde mich das sehr freuen.»

Aus seiner Sicht sei Aigner «die perfekte Kandidatin», wird Woidke zitiert. «Sie kennt die deutsche Politik aus dem Effeff. Sie ist nahbar. Sie mag Menschen, kann zuhören und man hört ihr zu.»

Zuvor hatte sich aus Brandenburg schon CDU-Innenminister und Vize-Ministerpräsident Jan Redmann für eine Kandidatur Aigners ausgesprochen: «Ilse Aigner ist eine Kandidatin, wie gemacht fürs höchste Staatsamt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe die Erfahrung, das Format und die Anerkennung weit über die eigene Partei hinaus. «Ich bin überzeugt, Ilse Aigner kann Menschen zusammenführen. Und genau das braucht unser Land jetzt.»

Nächste Woche soll es eine Entscheidung für die Kandidatur geben

Auch alle drei ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU - Michael Kretschmer aus Sachsen, Mario Voigt aus Thüringen und Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt - haben sich positiv zu einer Kandidatur von Aigner geäußert. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt.

Eine Entscheidung wird für Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen. Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 in der Bundesversammlung entschieden.