München (dpa) - Nach zwei Monaten Verletzungspause steht beim FC Bayern München das Comeback von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala an. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete bei einer Veranstaltung der «Abendzeitung München» von der Rückkehr des Offensivstars. «Soweit ich das weiß, wird er am Freitag spielen», sagte der Funktionär vor dem Bundesliga-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Musiala hatte sich bei der deutschen Nationalmannschaft im Aufwärmen vor dem Nations-League-Spiel in den Niederlanden (1:1) Ende September einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Seitdem arbeitete der 23-Jährige an seinem Comeback. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte Musiala Mitte September beim 7:0 gegen Union Berlin.

Brisante Aussagen von Hoeneß

Dreesen äußerte Verständnis für Aussagen von Uli Hoeneß, der in der BR-Sendung «Sonntags-Stammtisch» Zweifel an Musiala öffentlich gemacht hatte. «Ich glaube, Uli Hoeneß hat vor allem eines getrieben: Die Sorge um den Club, aber auch die Verantwortung für den Spieler», meinte Dreesen am Mittwochabend. «Ich finde auch, er ist damit sensibel umgegangen.»

Der Ehrenpräsident des FC Bayern wurde auf die neurologische Dysfunktion bei dem Offensivspieler angesprochen, die dieser im Sommer öffentlich gemacht hatte. Auf die Frage, wie die Unterstützung und der Rückhalt als Verein für den Fußballer mit den wirtschaftlichen Zielen eines Millionenunternehmens zu vereinen sind, antwortete Hoeneß: «Da sind wir natürlich in einem Dilemma.»

Ein Verein, ein Spieler und der Vertrag

Der Vereinspatron des Rekordmeisters sagte über Musiala: «Der hat eine Krankheit, die nicht ohne weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte...»

Den Satz beendete Hoeneß nicht, sagte dann aber: «Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand.»

Alter oder neuer Musiala?

Dreesen äußerte sich geduldig über Musiala. «Er wird sicherlich seine Zeit brauchen, sich wieder zu steigern», sagte der Vorstandschef der Münchner. «Wir werden es uns in aller Ruhe anschauen, bewerten und uns dann im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammensetzen.»

Der FC Bayern hoffe auf den «alten Jamal. Wenn er auf dem Weg dahin ein anderer Jamal ist», dann werde man eben miteinander sprechen. Musiala zählt zu den Topverdienern bei den Bayern, sein im vergangenen Jahr verlängerter kostspieliger Vertrag läuft bis zum Sommer 2030.