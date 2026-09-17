Nach Jahren bei Bayern: Seitz neuer Coach in Unterhaching

Unterhaching (dpa/lby) - Holger Seitz ist neuer Cheftrainer der SpVgg Unterhaching. Der langjährige Nachwuchscoach des FC Bayern München übernimmt beim Fußball-Regionalligisten von Interimstrainer Janek Frensch. Vereinspräsident Manfred Schwabl nannte den 51-Jährigen «einen Trainer, der die Regionalliga Bayern sehr gut kennt und über viele Jahre bewiesen hat, dass er junge Spieler entwickeln und an den Herrenbereich heranführen kann.»

Seitz war von 2015 bis Ende der vorigen Saison für mehrere Nachwuchsteams des FC Bayern verantwortlich, zuletzt dreieinhalb Jahre als Coach der Amateure in der Regionalliga. Ex-Profi Dante folgte ihm im Sommer nach.

Hachinger Ex-Profi als Co-Trainer

Seitz dankte den Bossen der Bayern und von Haching für den Wechsel. Den Vorstadtverein habe er «schon immer als äußerst sympathisch und authentisch wahrgenommen», wie er in einer Mitteilung sagte. «Unser gemeinsames Ziel ist es, ohne Zeitdruck und mit ruhiger Hand eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die in den kommenden Jahren wieder das Potenzial hat, um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.»

Als Co-Trainer stehen Seitz der frühere Unterhaching- und 1860-München-Profi Benny Schwarz sowie Jan zur Nieden und Torwartcoach Maximilian Rothdauscher zur Seite.