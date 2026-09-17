Zahnpasta und Schlafanzug – Mann beim Stehlen erwischt

Bayreuth (dpa/lby) - Ein 30-Jähriger hat in Bayreuth Zahnpasta und einen Schlafanzug gestohlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann laut den Angaben der Polizei dabei, wie er in einer Drogerie in einem Einkaufszentrum Zahnpasta im Wert von knapp fünf Euro einsteckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv hielt den Mann den Angaben zufolge an und rief die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten demnach einen Schlafanzug im Wert von knapp 30 Euro, den er dabeihatte.

Nach Polizeiangaben stammte auch dieser aus einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum und war nicht bezahlt worden. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls ermittelt. Außerdem drohen ihm laut Polizei Hausverbote und Vertragsstrafen der Einzelhändler.