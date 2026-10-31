Nach Trauerfall: Kimmich zurück in Bayern-Startelf

München (dpa) - Joshua Kimmich ist beim FC Bayern München nach einem Todesfall im engsten Familienkreis wieder zurück. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht im deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund in der Startelf. Nach dem Todesfall hatte Kimmich in der Trauerzeit bei seiner Familie die vergangenen drei Bayern-Partien verpasst.

Vor der Rückkehr des Mittelfeldchefs hatte Sportvorstand Max Eberl auf die besondere Situation für den 31-Jährigen hingewiesen. «Das Leben ist anders für Jo jetzt. Da braucht man auch kein Hehl draus zu machen. Wenn in der Familie etwas passiert, dann ändert sich das Leben», hatte Eberl gesagt. Vor dem Abschlusstraining hatte Kimmich zweimal individuell trainiert.

Danks wieder als Kompany-Vertreter an der Seitenlinie

Trainer Aaron Danks, der den wegen einer Hirnhautreizung fehlenden Vincent Kompany vertritt, änderte die Aufstellung im Vergleich zum 6:1 im DFB-Pokal gegen den FC Magdeburg auf sechs Positionen. Neu in der Münchner Startelf sind außer Kimmich noch Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane, Dayot Upamecano, Minjae Kim, Aleksandar Pavlovic und Alphonso Davies.

Anstelle von Kapitän Manuel Neuer, der nach Club-Angaben Schmerzen im Fuß hat, steht Jonas Urbig erneut im Bayern-Tor. Neben Neuer fallen die Offensivspieler Jamal Musiala und Luis Díaz wegen Verletzungen weiter aus.