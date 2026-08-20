Nass, wechselhaft – und deutlich kühler

München (dpa/lby) - Der Sommer macht Pause: In Bayern bestimmen in den nächsten Tagen Gewitter und Regen das Wetter. Am Donnerstag wird es vor allem entlang der Donau teils kräftige Gewitter geben, auch am Freitag bleibt es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts nass. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Wochenende werde es ruhiger und wechselhaft.

Gewitter und Starkregen

Am Donnerstag breiten sich von Schwaben über Ober- bis nach Niederbayern Regenschauer und Gewitter aus. Entlang der Donau können die Gewitter laut der Vorhersage besonders kräftig werden. Dabei seien Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen möglich. Auch in Franken ziehen später Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad.

In der Nacht zum Freitag fällt vor allem in Südbayern weiter teils kräftiger Regen. In Nordbayern können Schauer und Gewitter bis nach Oberfranken reichen, während es in Mainfranken eher trocken bleiben dürfte.

Am Freitag bleibt es verbreitet unbeständig. Es gibt laut der Vorhersage Regen und Gewitter - und es wird mit Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad deutlich kühler.

Samstag wechselhaft

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen von Westen langsam nach Osten ab. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Südbayern bleibe es überwiegend trocken, während in Nordbayern einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich seien. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.