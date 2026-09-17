Nationalspielerin Bühl über die Ballon-d'Or-Wahl

München (dpa) - Die für die Ballon-d'Or-Wahl nominierte deutsche Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl erwartet in den kommenden Jahren mehr deutsche Kandidatinnen bei dieser Ehrung. «Ich denke, dass wir im Moment viele gute Talente haben. Vielleicht konnten sie ihr Potenzial nicht in jedem Spiel unter Beweis stellen, aber wenn ich mir unsere Nationalmannschaft anschaue, sind das wirklich, wirklich gute junge Spielerinnen», sagte Bühl in einer Medienrunde. «Sie werden in den nächsten Jahren durchstarten.»

Zwei Bühl-Kolleginnen auch dabei

Nationalteamkollegin Jule Brand (23) habe bei Olympique Lyon eine sehr gute Saison gespielt. «Ich denke, letztendlich haben wir als Nationalmannschaft das Halbfinale und das Finale in der Nations League erreicht. Das macht Deutschland wirklich stark», sagte Bühl.

Im Gegensatz zu den Frauen ist kein deutscher Mann nominiert. Die Ehrung findet am 26. Oktober in London statt. Außer Bühl sind auch ihre Münchener Teamkolleginnen Pernille Harder (Dänemark) und Momoko Tanikawa (Japan) unter den 30 nominierten Spielerinnen. Bei den Torhüterinnen landete die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) auf der Nominierungsliste.

Neues Kapitel im Frauenfußball des FC Bayern

Die 25-jährige Bühl blickte schon voller Vorfreude auf den Start der Münchnerinnen in die neue Saison der Champions League voraus. Am Dienstag (18.45 Uhr) ist im Sportpark Unterhaching der englische Topclub Manchester City der Auftaktgegner. Die Halbfinalistinnen der Vorsaison treffen zudem auf den FC Barcelona (Heim), Paris Saint-Germain (Auswärts), Real Madrid (H), Benfica Lissabon (A) und Austria Wien (A).

Die Münchnerinnen schreiben im Sportpark Unterhaching ein neues Kapitel: Im Zuge der Champions-League-Ligaphase bestreitet die Auswahl von Cheftrainer José Barcala ihre ersten Pflichtspiele in ihrer neuen Königsklassen-Heimspielstätte. Bereits in der Saisonvorbereitung spielten die Doublesiegerinnen im Sportpark und testeten gegen Paris FC. Nun wird es ernst.