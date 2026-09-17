Lufthansa-Crews fliegen zum Wiesn-Start in neuer Tracht

München (dpa/lby) - Die Trachten-Crew der Lufthansa bekommt pünktlich zum Oktoberfest einen neuen Look. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, tauschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ausgewählten Flügen ihre Uniform gegen eine neu gestaltete bayerische Tracht. Dabei trifft Tradition auf Lufthansa-Design: Unter anderem ziert der Kranich aus dem Firmenlogo die Knöpfe der Strickjacken.

Entworfen wurde die neue Tracht vom niederbayerischen Trachtenhersteller Spieth & Wensky. Für Rock und Weste wurde nach Angaben der Lufthansa das typische «Wing Pattern» der Fluggesellschaft in den Stoff eingearbeitet.

«Seit 20 Jahren tauschen unsere Langstreckencrews zur Wiesnzeit die Uniform gegen die bayerische Tracht», sagte Heiko Reitz, Bereichsvorstand Lufthansa Airlines und Hubmanager München. Mit dem aktuellen Design werde die langjährige Tradition der Trachtenflüge ab München fortgeführt. Die erste Trachtencrew war 2006 von München nach New York gestartet.

Die neue Kleidung kommt demnach zum Wiesn-Auftakt am 19. September auf zwei internationalen Routen zum Einsatz. Die Trachtencrew fliegt von München nach Bengaluru (Indien) und nach Peking. Eine Woche später geht es den Angaben zufolge auf einem weiteren Trachtenflug nach Singapur.

Weißwurst, Backhendl und Apfelstrudel an Bord

Auch an Bord soll es bayerisch zugehen. Auf ausgewählten Langstreckenflügen ab München und Frankfurt stehen im September unter anderem Weißwurstterrine, Wiesn-Ente, Backhendl und Apfelstrudel auf dem Speiseplan. In der Business Class auf Kontinentalflügen gibt es bis zum 6. Oktober ebenfalls ein Oktoberfestmenü. Dazu kommen neue Wiesn-Amenity-Kits aus Filz, die Passagiere auf Langstreckenflügen ab Deutschland in der First, Business und Premium Economy Class erhalten können.

Auch in den Lufthansa-Lounges in Deutschland soll mit bayerischen Bieren, klassischen Speisen und entsprechender Dekoration Oktoberfeststimmung aufkommen.