Paralympicssiegerin Liebhardt mit 44 Jahren gestorben

Berlin (dpa) - Trauer um eine Sportlerin mit außergewöhnlichem Lebensweg: Die Paralympicssiegerin Franziska Liebhardt ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Dies teilten der Deutsche Behindertensportverband (DBS) sowie der Verein Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e.V. (KiO) mit, für den sich die Sportlerin ehrenamtlich als Vorsitzende eingesetzt hatte. Liebhardt hatte 2016 bei den Paralympischen Spielen in Rio mit einer gespendeten Lunge und einer gespendeten Niere Gold im Kugelstoßen sowie Silber im Weitsprung gewonnen.

Im Jahr 2005 war bei der gebürtigen Berlinerin im Alter von 23 Jahren eine Autoimmunerkrankung festgestellt worden. Infolge der Erkrankung erlitt sie unter anderem eine spastische Lähmung und benötigte sowohl eine neue Lunge als auch eine Nierentransplantation. Ihren sportlichen Erfolg nutzte Liebhardt immer wieder, um auf das Thema Organspende aufmerksam zu machen. Nach ihrem Karriereende wurde sie 2024 Vorsitzende beim Verein KiO.

Eine Kämpferin im Sport und im Alltag

Ihr eigener Gesundheitszustand blieb jedoch eine Herausforderung. Nachdem es 2019 zu einem chronischen Versagen des Lungentransplantats gekommen war, musste Liebhardt erneut auf eine Spenderlunge warten. Während der Corona-Pandemie verbrachte sie sieben Monate auf der Warteliste, ehe sie 2020 erneut transplantiert wurde. Im Frühjahr 2026 kam eine weitere schwere Erkrankung hinzu, an deren Folgen sie nun im Alter von nur 44 Jahren starb.

Der DBS trauert um «eine große Sportlerin und einen wunderbaren Menschen», wie es im Nachruf des Verbandes heißt. Liebhardt sei eine «Kämpferin, im Sport wie im Alltag» gewesen. Auch der Verein KiO würdigte die Verstorbene: «Liebhardt konnte scheinbar Berge versetzen.» Sie sei «Vorbild und fleißige Arbeiterin zugleich» sowie eine «perfekte Teamspielerin» gewesen. Zudem habe sie mit ihrer Empathie und Demut die Arbeit in einem «aufwühlenden Themenfeld» geprägt.