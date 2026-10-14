Polizei stoppt Falschfahrer auf A9 - Waffe im Auto entdeckt

Wendelstein (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger ist auf der Autobahn 9 nahe Wendelstein (Landkreis Roth) eine Strecke von mehreren hundert Metern in die falsche Richtung gefahren. Als eine Streife ihn kontrollierte, fanden die Beamten in seinem Auto eine griffbereite, geladene Druckluftwaffe, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war demnach zunächst in Richtung München unterwegs. Laut Polizei wendete er wegen Fahrfehlern sein Auto und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Im Baustellenbereich auf Höhe der Rastanlage Feucht-West hielt ihn eine Polizeistreife den Angaben zufolge an. Andere Verkehrsteilnehmer seien bei dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch ersten Erkenntnissen nach nicht unmittelbar gefährdet gewesen.

Bei der Durchsuchung des Wagens stießen die Polizisten demnach im Handschuhfach auf die Druckluftwaffe. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt. Er muss sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit und wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz verantworten.