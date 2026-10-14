Mann bedroht Polizisten in Landshuter Klinik mit Spachtel

Landshut (dpa/lby) - Ein angetrunkener Mann hat mit einem spitzen Gegenstand in einer Klinik in Landshut wild gestikuliert. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen Spachtel, wie die Polizei mitteilte.

Der 59-jährige Mann hielt sich demnach gegen Mitternacht im Eingangsbereich der Klinik auf. Die verständigte Polizei habe den Mann mehrmals aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Der Mann hörte den Angaben zufolge nicht darauf und zog den Spachtel aus seiner Tasche, den er in Richtung der Beamten hielt.

Die Polizei habe den Mann schließlich zu Boden gebracht und ihn festgenommen. Dabei habe sich der 59-Jährige leicht an der Stirn verletzt. Er sei über Nacht in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen den Mann wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Bedrohung ermittelt.