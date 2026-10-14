Mann geht mit Drogen zu Termin beim Bewährungshelfer

Starnberg (dpa/lby) - Ein 36-Jähriger ist in Starnberg mit Kokain, Ecstasy und Methamphetamin im Gepäck zu einem Termin mit seinem Bewährungshelfer im Amtsgericht erschienen. Ein Mitarbeiter des Amtsgerichts entdeckte bei der Einlasskontrolle Cannabis im Rucksack des 36-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Nach der Kontrolle sei der Mann zum angrenzenden Friedhof gegangen und habe dort etwas aus seinem Rucksack versteckt. Dann sei er zurück zum Amtsgericht gelaufen, um den Termin wahrzunehmen.

Die Polizei konnte den Mann dabei beobachten, wie er ein Druckverschlusstütchen aufnahm, und kontrollierte den 36-Jährigen. Dabei konnten die Beamten unter anderem Kokain, Ecstasy und Methamphetamin im Tütchen finden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.