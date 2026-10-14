Mit geladener Schusswaffe und Amphetamin auf der A9

Münchberg (dpa/lby) - Mit einer geladenen Schusswaffe, Amphetamin und Marihuana ist ein 44-Jähriger auf der A9 bei Münchberg (Landkreis Hof) unterwegs gewesen. Eine Berechtigung zum Führen der Waffe hatte er nicht, wie die Polizei mitteilte.

Schleierfahnder kontrollierten demnach den Mann in seinem Kleintransporter. Die Schusswaffe mit Munition und das Amphetamin hatte der 44-Jährige den Angaben zufolge in seiner Bauchtasche. Beides sei zusammen mit einer geringen Menge Marihuana, die die Polizei im Fahrzeug fand, beschlagnahmt worden.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief laut Polizei zudem positiv auf Amphetamin und THC. Im nächstgelegenen Krankenhaus wurde dem Mann demnach Blut abgenommen. Er musste sich den Angaben zufolge wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz sowie wegen des Verdachts auf eine Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten. Nachdem er den Angaben der Polizei zufolge eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich gezahlt hatte, wurde er entlassen.