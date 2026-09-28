Polizisten finden sechs Kilo Kokain in Auto-Versteck

Passau (dpa/lby) - Polizisten haben bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 3 in Niederbayern etwa sechs Kilogramm Kokain gefunden. Der Wagen sei am Samstag bei Passau ohne einen konkreten Verdacht auf einem Parkplatz kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchten, entdeckten sie in einem Versteck die Drogenpakete.

Der Fahrer sei festgenommen, die Drogen, das Auto und das Handy des 22-Jährigen sichergestellt worden. Der junge Mann habe seit August offenbar auch keinen gültigen Führerschein mehr gehabt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, ermittelt wird unter anderem wegen der Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge.