Radfahrer bei Unfall an Kreuzung lebensgefährlich verletzt

Hösbach (dpa/lby) - Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist an einer Ampel in Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Bislang sei unklar, welcher der beiden Fahrer über Rot gefahren sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach wollte der Senior am Morgen die Ampelkreuzung mit seinem Fahrrad überqueren, als ein 35-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls in den Kreuzungsbereich fuhr.

Der Wagen erfasste den Radfahrer und schleuderte ihn zu Boden. Der 81-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und vor Ort wiederbelebt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.