Vier Boote geraten auf dem Chiemsee in Seenot

Chiemsee (dpa/lby) - Ein Sturm mit Böen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde hat mehrere Rettungseinsätze auf dem Chiemsee (Landkreis Traunstein) ausgelöst. Vier Boote gerieten in Seenot und mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Demnach war ein vom Deutschen Wetterdienst angekündigter Sturm am Freitag über den Chiemsee gezogen. Trotz der stürmischen Bedingungen sollen sich noch zahlreiche Wassersportler auf dem See befunden haben. Bei mehreren Einsätzen mussten manövrierunfähige oder gekenterte Boote geborgen werden. Mehrere Menschen mussten gerettet und in sichere Häfen gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Segelboot wurde durch einen Mastbruch beschädigt.

Sicher unterwegs auf dem Wasser

Die Wasserschutzpolizei appelliert an Wassersportler, Wetterwarnungen und Sturmwarnsignale ernst zu nehmen und Fahrten bei aufziehendem Unwetter rechtzeitig zu beenden. Auch an zunächst sonnigen und warmen Tagen könne sich die Wetterlage schnell ändern. An Bord sollten zudem geeignete Rettungsmittel für alle Personen sowie ein Handy für den Notfall vorhanden sein, so die Empfehlung der Einsatzkräfte. Eine vorausschauende Tourenplanung und der Blick auf die aktuelle Wetterentwicklung seien entscheidend für die Sicherheit auf dem Wasser, hieß es.