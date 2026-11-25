Karlsruhe/Helmstedt (dpa) - Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremistischen Terrorgruppe sind zwei der Beschuldigten wieder auf freiem Fuß. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Helmstedt sowie sein Amtskollege am Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzten die Haftbefehle gegen zwei der drei Jugendlichen unter Auflagen außer Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Die dritte Haftvorführung dauerte am frühen Abend noch an.

Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Deutschen im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Deren Ziel sei es gewesen, im Namen der rechtsradikalen Chatgruppe «Terror 18» schwerste Straftaten wie Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur Tötung von Ausländern und politischen Gegnern zu begehen. Ende Oktober soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen (Luhe) geplant haben.

Konkrete Auflagen bleiben unklar

Die Beschuldigten wurden am Morgen im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, im niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein gefasst. Zeitgleich fanden auch bei fünf anderen Personen Durchsuchungen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen statt. Drei weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe saßen schon vor der Razzia in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen sie übernommen.

Zu den konkreten Auflagen, an die sich die Beschuldigten nun halten müssen, um nicht doch in Untersuchungshaft zu kommen, wollte sich die Bundesanwaltschaft nicht äußern. Es ist aber zum Beispiel möglich, dass sie sich regelmäßig bei einer Behörde melden müssen, ihren Wohnort nicht ohne Erlaubnis verlassen dürfen oder ihnen untersagt wird, mit Mitbeschuldigten oder möglichen Zeugen zu sprechen.