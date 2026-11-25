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Hochschule Hof entwickelt nachhaltige Skitourenfelle ohne Mikroplastik – umweltfreundliche Innovation im Skisport
Skitouren werden immer beliebter – doch die Felle hinterlassen Mikroplastik im Schnee. Die Hochschule Hof entwickelt gemeinsam mit zwei Unternehmen eine nachhaltige Lösung: Skitourenfelle ohne Mikroplastik, die recycelbar sind. Alle Details zur Forschung und Tradition lest ihr hier.
Skitouren liegen im Trend – und mit ihnen wächst das Bewusstsein für Umweltschutz im Wintersport. Die Hochschule Hof arbeitet aktuell an einem innovativen Projekt: Gemeinsam mit zwei Unternehmen aus Oberfranken und Tirol entsteht ein Skitourenfell ohne Mikroplastik, das sich am Ende seines Lebenszyklus vollständig recyceln lässt.
Warum herkömmliche Skitourenfelle problematisch sind
Die klassischen Skitourenfelle bestehen aus verschiedenen Materialien, die fest miteinander verbunden sind. Beim Aufstieg können Mikroplastikpartikel freigesetzt werden, die im Schnee zurückbleiben. Am Ende landen die Felle meist im Restmüll, da sie kaum recycelt werden können.
Forschung für nachhaltige Skitourenfelle
Das Projekt „Processing Sustainable Climbing Skins“ (SCS) setzt genau hier an. Ziel ist ein leistungsfähiges Skitourenfell, dessen Bestandteile entweder biologisch abbaubar sind oder sich sortenrein trennen und wiederverwerten lassen. Die Herausforderung: Das Fell muss am Berg genauso gut halten und gleiten wie bisherige Modelle.
Materialentwicklung und Praxistests
Die Hochschule Hof übernimmt die Materialentwicklung und Tests im Labor. Eine Partnerfirma entwickelt das Polgewebe, die andere bringt Erfahrung in der Skifellproduktion ein und prüft die neuen Felle in der Praxis.
Statt untrennbarer Verbundmaterialien sollen mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Klemmen eingesetzt werden. So lassen sich die einzelnen Bestandteile am Ende der Nutzungsdauer voneinander trennen. Auch Klebstoffe und Imprägnierungen werden neu gedacht – ohne Fluorchemie und mit biologischer Abbaubarkeit.
Tradition und Know-how aus Oberfranken
Die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen ist kein Zufall: Die Textilforschung hat in Oberfranken eine lange Tradition. POPP Velourstex bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung anspruchsvoller Polgewebe ein.
Das Projekt läuft bis September 2028 und wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Bis dahin soll ein funktionsfähiger Prototyp entstehen.