Skitouren liegen im Trend – und mit ihnen wächst das Bewusstsein für Umweltschutz im Wintersport. Die Hochschule Hof arbeitet aktuell an einem innovativen Projekt: Gemeinsam mit zwei Unternehmen aus Oberfranken und Tirol entsteht ein Skitourenfell ohne Mikroplastik, das sich am Ende seines Lebenszyklus vollständig recyceln lässt.

Warum herkömmliche Skitourenfelle problematisch sind

Die klassischen Skitourenfelle bestehen aus verschiedenen Materialien, die fest miteinander verbunden sind. Beim Aufstieg können Mikroplastikpartikel freigesetzt werden, die im Schnee zurückbleiben. Am Ende landen die Felle meist im Restmüll, da sie kaum recycelt werden können.

Forschung für nachhaltige Skitourenfelle

Das Projekt „Processing Sustainable Climbing Skins“ (SCS) setzt genau hier an. Ziel ist ein leistungsfähiges Skitourenfell, dessen Bestandteile entweder biologisch abbaubar sind oder sich sortenrein trennen und wiederverwerten lassen. Die Herausforderung: Das Fell muss am Berg genauso gut halten und gleiten wie bisherige Modelle.

Quelle: Hochschule Hof, KI-generiert

Materialentwicklung und Praxistests

Die Hochschule Hof übernimmt die Materialentwicklung und Tests im Labor. Eine Partnerfirma entwickelt das Polgewebe, die andere bringt Erfahrung in der Skifellproduktion ein und prüft die neuen Felle in der Praxis. Statt untrennbarer Verbundmaterialien sollen mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Klemmen eingesetzt werden. So lassen sich die einzelnen Bestandteile am Ende der Nutzungsdauer voneinander trennen. Auch Klebstoffe und Imprägnierungen werden neu gedacht – ohne Fluorchemie und mit biologischer Abbaubarkeit.

Tradition und Know-how aus Oberfranken