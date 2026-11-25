Kitzingen (dpa/lby) - Frankens finanziell gebeutelte Winzergemeinschaft GWF aus Kitzingen kann dank einiger Mitglieder zunächst beruhigter ins nächste Jahr starten. Ein Teil der mehr als 1.000 Mitgliedswinzerinnen und Winzer verzichte bis auf weiteres auf die Auszahlung der ihnen zustehenden Traubengelder, wie die größte fränkische Winzergemeinschaft mitteilte. «Die gestundeten Zahlungsansprüche bleiben in voller Höhe bestehen», versicherte die GWF, wollte aber keine Zahlen nennen. «Die gestärkte Eigenkapitalbasis ermöglicht in den kommenden Jahren gezielte und strategische Investitionen in den Ausbau von Märkten, Marke und Innovation.»

Sanierungsgutachten steht an

Die GWF stand zuletzt unter dem Druck, eine Finanzierungslücke bis Ende Januar 2027 schließen zu müssen. Mit dem Verzicht auf die Traubengelder sei es nun möglich, die Zeit bis zur Fertigstellung eines Sanierungsgutachtens und zur Finanzierungsentscheidung der Banken zu überbrücken.

Die GWF verzeichnet nach eigenen Angaben seit 2023 Umsatzrückgänge. Zuletzt seien zudem vermehrt Traubengelder abgerufen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin vergangene Woche. «Das hat den kurzfristigen Liquiditätsbedarf erhöht.»

Angespannte Lage am Weinmarkt

Die etwa 2.800 Winzer in Franken befinden sich nach Angaben des Fränkischen Weinbauverbands in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Der Preiskampf gerade mit ausländischen Produzenten sei enorm, die Verbraucher schauten sehr aufs Geld und sparten auch beim Wein - nur vier von zehn bundesweit geleerten Weinflaschen seien aus Deutschland. Zugleich stiegen die Energie- und Personalkosten unentwegt. Doch dies an die Kunden weiterzugeben, sei derzeit nicht möglich, sagte ein Verbandssprecher im Herbst.