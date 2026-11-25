Münchberg (dpa) - Ein Autofahrer, der vor einer Kontrolle auf der Autobahn 9 in Oberfranken geflohen und zu Fuß in einen Wald gerannt war, sitzt wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft. Im Auto des 39-jährigen Mannes aus Thüringen fanden die Beamten Crystal Meth, Cannabis und verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ein Ermittlungsrichter erließ demnach Haftbefehl, vor allem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung von Waffen. Der Mann war nach einer mehrstündigen Fahndung am Dienstag in einem Waldstück nahe Münchberg (Landkreis Hof) widerstandslos festgenommen worden. An der Suche waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt, darunter die Bundespolizei. Auch ein Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde wurden eingesetzt.

Neben den Drogen in verbotener Menge stellten die Beamten Konsumutensilien sicher. Die Kennzeichen am Wagen waren nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Der 39-Jährige darf aufgrund einer behördlichen Entscheidung zudem keine Kraftfahrzeuge führen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.