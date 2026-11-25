Alle Öffnungstermine der Skigebiete im Allgäu und Oberbayern (Stand 24.11., Angaben ohne Gewähr):

Grasgehren, Obermaiselstein: 28.11. (Start garantiert, Sonderpreis zum Auftakt)

Schwärzenlifte, Eschach: 27.11. (nur bei ausreichend Schnee)

Söllereckbahn, Oberstdorf: 28.11. (nur bei ausreichend Schnee)

Hörnerbahn Bolsterlang: 04.12. (nur bei ausreichend Schnee)

Fellhorn/Kanzelwand, Oberstdorf: 04.12. (nur bei ausreichend Schnee)

Bergbahnen Ofterschwang – Gunzesried: 04.12. (bei ausreichend Schnee, sonst 11.12.)

Bergbahnen Bad Hindelang Oberjoch: 04.12. (bei ausreichend Schnee, sonst 11.12.)

Zugspitze: 27.11. (Start garantiert)

Garmisch-Classic: 12. Dezember

Zugspitze: Saisonstart mit neuen Angeboten

Auf Deutschlands höchstem Berg warten rund 35 cm Naturschnee auf Wintersportler. Die Sonnenkar-Sesselbahn und Wetterwandeck-Sesselbahn sind zum Start geöffnet, drei Abfahrten stehen bereit. Fußgänger und Winter-Ausflügler können rund um das Restaurant Sonnalpin spazieren, die Kapelle besuchen und ab dem 26. Dezember das Iglu-Dorf erkunden. Neu ist ein Förderband am Familienrodelhang, das das Rodelangebot erweitert

Online-Tickets: Günstiger und flexibel

Wer sein Ticket online kauft, profitiert von günstigeren Preisen. Das Ticket Zugspitze kostet online 70,50 Euro für Erwachsene, an der Tageskasse 78,00 Euro. Familienermäßigungen und das TwinTicket (2 Tage, frei wählbar) sind ebenfalls online günstiger erhältlich.

Gastronomie: Mehr vegetarische und vegane Gerichte