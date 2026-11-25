Amberg (dpa/lby) - Trauung für alle: Die evangelische Kirche in Bayern will nicht mehr unterscheiden, ob Mann und Frau oder ein gleichgeschlechtliches Paar heiraten möchten. Die Landessynode fasste bei ihrem Treffen in Amberg einen entsprechenden Beschluss. Bisher hießen nur kirchliche Hochzeiten von Mann und Frau Trauungen - gleichgeschlechtliche Paare konnten sich in der Kirche lediglich bei Segnungen Liebe und Treue versprechen.

Die Neufassung der Leitlinien macht keinen Unterschied mehr zwischen Segnung und Trauung. «Die kirchliche Wirklichkeit hat sich verändert», erläuterte Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Deshalb sei ein zeitgemäßes kirchliches Recht notwendig.

Mit Blick auf die Pfarrpersonen soll jedoch der Gewissensschutz gewahrt bleiben: Will ein Pfarrer oder eine Pfarrerin aus Gewissensgründen keine kirchliche Trauung vornehmen, akzeptiert dies die Kirche. Es muss aber für Ersatz gesorgt werden, damit die gewünschte Trauung trotzdem gefeiert werden kann.