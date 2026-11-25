München (dpa/lby) - Nach der Feuerwehr testet auch die Polizei in München einer Drohne zur Aufklärung bei Einsätzen. Das Fluggerät starte dabei aus einer geschützten Station und könne gezielt zum Ort des Geschehens gesteuert werden, teilte das bayerische Innenministerium mit. So könne die Polizei sich sehr schnell ein möglichst umfassendes Bild bei einer Einsatzlage machen, sagte Minister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorstellung des Projekts in München.

Es gehe dabei um wichtige Informationen für die Beamten: Wo halten sich am Einsatzort Menschen auf? Sind sie verletzt? Welche Zugangs-, Flucht- oder Rückzugswege gibt es? Sind Hindernisse oder Gefahren erkennbar? «Der entscheidende Vorteil liegt dabei im Zeitgewinn», sagte Herrmann. «Die Übertragung von Live-Bildern der Einsatzörtlichkeit ermöglicht es, Einsatzlagen frühzeitig und fundierter zu beurteilen.» So könne man Gefahren erkennen, bevor sich Polizistinnen und Polizisten selbst in Gefahr begeben.

Überwachung ohne Anlass soll es per Drohne nicht geben

Das Polizeipräsidium München erprobt die Drohne mit dem Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum der bayerischen Polizei in Erding zunächst acht Monate lang. Jeder Flug werde mit den zuständigen Stellen abgesprochen, nur speziell geschulte Polizisten dürften die Drohne steuern. Anlasslose Überwachungsflüge seien ausgeschlossen, teilte das Ministerium mit.

Die Münchner Berufsfeuerwehr setzt schon seit fast einem Jahr bei der Bekämpfung von Bränden auf Drohnen-Aufklärung. Nach guten Test-Erfahrungen mit den voll automatisierten Geräten nahm die Feuerwehr München zuletzt ein drittes Gerät in den Dienst, das im Landkreis München eingesetzt wird.

Im Schnitt seien die Drohnen vier Minuten vor Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, hieß es bei einer Bilanz der Feuerwehr im Frühjahr. «Besonders die Phase der Erkundung wird unterstützt», sagte der Projektleiter bei der Feuerwehr, Christian Schnepf, damals. Dies helfe enorm bei der Planung und Koordination.