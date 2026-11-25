Weyarn (dpa) - Schleierfahnder haben in Oberbayern einen international gesuchten Sportwagen im Wert von rund eineinhalb Millionen Euro sichergestellt. Beamte kontrollierten am Dienstag auf einem Parkplatz an der Autobahn 8 bei Weyarn (Landkreis Miesbach) einen Kleintransporter mit Anhänger, wie die Grenzpolizei mitteilte.

Der Fahrer gab demnach an, im Auftrag einer Firma zwei Autos in Frankfurt am Main abgeholt zu haben. Für den Ferrari 458 Speciale Aperta hatte er keine Fahrzeugpapiere dabei. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass Belgien den Luxuswagen zur Sicherstellung ausgeschrieben hatte. Die Beamten informierten die belgischen Behörden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der Wagen per Luftfracht nach Dubai gebracht werden. Warum nach dem Auto gefahndet wurde, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der 32 Jahre alte Fahrer durfte nach dem Abladen des Wagens weiterfahren.