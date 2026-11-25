Berlin (dpa) - Mit der Festnahme von drei mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremistischen Terrorgruppe im Alter von 14 bis 15 Jahren stellt sich die Frage, ab welchem Alter Minderjährige für Straftaten belangt werden können. Im deutschen Strafrecht ist dabei der Begriff «Strafmündigkeit» zentral. Denn nicht jede aufgedeckte Straftat zieht auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

In Deutschland gilt man mit 18 Jahren als volljährig und damit rechtlich eigenverantwortlich. Doch strafrechtlich kann die Verantwortung schon früher einsetzen. Die gesetzliche Strafmündigkeit liegt Paragraf 19 des Strafgesetzbuchs (StGB) zufolge bei 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren gelten demnach als nicht schuldfähig – auch wenn sie eine schwere Straftat begehen.

Neben Alter gibt es weitere Faktoren

Doch auch Jugendliche ab 14 Jahren sind nicht per se strafbar. Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) verlangt zusätzlich die sogenannte Verantwortungsreife. Sie beschreibt, ob ein junger Mensch als reif genug eingeschätzt wird, um das Unrecht seiner Tat erkennen und nach dieser Einsicht handeln zu können. Ist dies nicht der Fall, kann auch ein strafmündiger Jugendlicher als nicht schuldfähig gelten. Die Beurteilung trifft im Einzelfall das Gericht, häufig gestützt auf ein Gutachten.

Die Verantwortungsreife steht zentral im pädagogisch ausgerichteten Jugendstrafrecht. Es soll Jugendliche (14 bis 17 Jahre) erziehen, nicht bestrafen. Entscheidend sind Prävention, Bildung und soziale Unterstützung. Auch Heranwachsende (18 bis 20 Jahre) können – je nach Reife und Tat – nach Jugendstrafrecht behandelt werden.