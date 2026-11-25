München (dpa/lby) - Wien, Dresden und nun auch München - 2027 bekommt die bayerische Landeshauptstadt einen eigenen Opernball. Am 15. Mai ab 20.00 Uhr verspricht das Staatstheater am Gärtnerplatz eine «glanzvolle Ballnacht» unter Schirmherrschaft von Franz Herzog von Bayern und Kammersängerin Brigitte Fassbaender. Das Motto: «Vive la Belle Époque» mit Darbietungen, Essen und Tanz.

Damit wolle man an die glanzvolle Tradition der Künstlerfeste im München des 19. Jahrhunderts anknüpfen, teilte das Theater mit. Kunstminister Markus Blume (CSU) freut sich auf «große Bühnenkunst, rauschende Balltradition und Münchner Lebensfreude». Neben dem eigentlichen Ballsaal soll es Salons zum Feiern, Tanzen oder Entspannen geben. Geplant ist zudem ein Galaprogramm mit Chor, Ballett, Orchester und Überraschungsgästen, bevor dann gegen 21.00 Uhr zum Tanz geladen wird.

«Hedonistischer Akt der Befreiung»

Staatsintendant Josef E. Köpplinger verspricht rund 1.500 Gästen «ein Fest mit und für die Musik, eine Liebeserklärung an das Leben und die Kunst». Er habe einen Ball kreieren wollen, auf dem er sich selbst wohlfühle. «Ich denke, dass der Gesellschaft ein hedonistischer Akt der Befreiung gegen die Kälte der Welt guttun könnte.»

Restkarten ab 12. Dezember

Bereits seit Mitte Juni kann man auf der Internetseite des Gärtnerplatztheaters verbindlich Tickets anfragen. Ab Dienstag (1. Dezember) sollen die Bestellungen bearbeitet werden. Sollte die Nachfrage das Kartenkontingent überschreiten, entscheide das Los. Ein Theatersprecher nannte das Bestellaufkommen «sehr hoch». In fast allen Kategorien gebe es aber noch Kapazitäten. Restkarten sollen dann ab 12. Dezember verkauft werden.