Augsburg (dpa/lby) - Nach einem mutmaßlich absichtlich gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg steht ein Anwohner unter dem Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Ihm wird ein versuchter Mord vorgeworfen. Der 64-Jährige sitzt in einer Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird zudem wegen schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Das Feuer war am 16. November am frühen Morgen ausgebrochen. Manche der Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbst ins Freie retten, andere wurden von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter evakuiert.

Zunächst war die Polizei von drei Leichtverletzten ausgegangen - dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurde aber nur ein Mensch verletzt. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.